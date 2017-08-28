28 Ağustos 2017

Aşk cesaret ister ama…

Erkekleri tanı

Sırlar açığa çıktı!

Eylül sayısı bayilerde!

Yaz Keyfi’ne gel!

Seni tatilde de yalnız bırakmıyoruz! Yaz Keyfi, 3 ay boyunca bayilerde seni bekliyor olacak.

Ayrılmaz ikili

Vanessa & Ashley   Yıllar ve yaşadıkları onları hiç eskitemedi. Onlar hala sağlam dostluklarıyla

ÜNLÜLER

FİT KIZ

Egzersiz Fit Kız

Enerji topla, koşuya başla!

Sağlık

Enerji yükleniyor…

Mutfak

Ev yapımı fast food

Egzersiz

Burcuna göre spor yap

Sağlık

“Bronz” madalya kazan!

Sağlık

4 okul stresi, yenmeli hepsini!

MODA

Moda

Metalik şıklık

Pembe, metalik ve volanlı… Hilary Duff, sezonun en önemli trendlerinin özeti niteliğindeki mini elbisesiyle son derece havalı görünüyor!

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GÜZELLİK

Özge makyajı

Özge Gürel gibi makyaj yapmak ister misin? O halde bu beş adımı takip etmelisin:)

Makyaj

16 sihirli formül

Cildine ve saçlarına çok iyi gelecek sihirli karışımlar hazırlamak istiyorsan, doğru mutfağa! Biraz yağ,

Bakım

Brezilya güzelliği

Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası, tüm dikkatleri bu sıcak ülkeye yeniden çekse de

Bakım

Yaz mitleri

Kafanda güzelliğe dair efsaneler varsa, bazı sorulara cevap buluyor, ama doğru olup olmadığından emin

Bakım Manşet

Kendini yenile

Zararlı güneş ışınları, polen tozu, rüzgar derken doğa bir değişim içine giriyor ve tabii

Bakım

KÜLTÜR MANTARI

Heygirl Dergisi