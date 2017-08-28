Ex aşklarına şarkı yazdılar!
Herkesin ayrılığı atlatma çözümü farklıdır. Bazı yıldızlar için ise bu çözüm şarkı yazmak! İşte
Herkesin ayrılığı atlatma çözümü farklıdır. Bazı yıldızlar için ise bu çözüm şarkı yazmak! İşte
Seni tatilde de yalnız bırakmıyoruz! Yaz Keyfi, 3 ay boyunca bayilerde seni bekliyor olacak.
Vanessa & Ashley Yıllar ve yaşadıkları onları hiç eskitemedi. Onlar hala sağlam dostluklarıyla
Evde cilt bakımı nasıl yapılır? Siyah noktalar, akneler ya da cilt tonu farklılıkları cilt
Gerçek bir kitap kurdu olan Emma Watson, çılgınlar gibi kitap okuyor, beğendiği kitapları hayranlarıyla paylaşıyor. Güzel yıldızın kitaplığında küçük bir gezintiye çıkmaya ne dersin?
2017 yılının en popüler dizilerinden biri olan “13 Reasons Why” oyuncularını yakından tanımaya ne dersin?
Son döneme “Shape Of You” şarkısıyla damga vuran Ed Sheeran, bugüne kadar pek çok ünlü isimle çalıştı, beraber şarkı yazdı. Bu isimleri öğrenmeye ne
Baş döndürücü detayları sezonun en trend renkleriyle bir araya getiren Forever New 2017/2018 Sonbahar koleksiyonundaki balo elbiseleri, crop top bluz ve eşleştirebileceğiniz etek modelleri
Shay Mitchell, kiremit tonlarında sade bir elbise tercih etmiş.
Pembe, metalik ve volanlı… Hilary Duff, sezonun en önemli trendlerinin özeti niteliğindeki mini elbisesiyle son derece havalı görünüyor!
Özge Gürel gibi makyaj yapmak ister misin? O halde bu beş adımı takip etmelisin:)
Kıyafet seçimlerinden saç şekline kadar bizim için her zaman örnek alınacak bir isim Selena.
Cildine ve saçlarına çok iyi gelecek sihirli karışımlar hazırlamak istiyorsan, doğru mutfağa! Biraz yağ,
Brezilya’da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası, tüm dikkatleri bu sıcak ülkeye yeniden çekse de
Kafanda güzelliğe dair efsaneler varsa, bazı sorulara cevap buluyor, ama doğru olup olmadığından emin
Zararlı güneş ışınları, polen tozu, rüzgar derken doğa bir değişim içine giriyor ve tabii
1987 yılında yayın hayatına atılan BLUE jean, Ocak 2016 sayısından itibaren bambaşka bir formatta yoluna devam ediyor. BLUE jean, logosundan boyutuna ve tasarımına,
27-28 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara Congresium’da gerçekleştirilen “Uluslararası Girişimcilik Zirvesi”, ülke ekonomisinde yeni bir dönemin kapılarını açacak dinamik ve yeni işbirlikleri için farklı sektörlerden
Kasım sayımızı aldın mı?