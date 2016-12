Şıklık yarışı

Biraz alışverişe çıkmaya ne dersin?

Spor şıklığı her koleksiyonunda farklı yorumlayan Lacoste, bu sezon günlük stili tamamlayacak ve herkesin gardırobunda yer alan pantolonların rolünü çalacak özel tasarım eşofmanlarla dikkat çekiyor.

‘René did it first’ ve ‘Tennis anyone?’yazılı bluz ve sweatshirt’ler koleksiyonun en gözde tasarımları olurken, rahatlığa vurgu yapan ve kolları açıkta bırakan ceketler bu sezonun “must have” parçaları arasındaki yerini alıyor.

Çimen yeşili, ince desenler halinde yer alan kırmızı, mavi tonlar ve Lacoste’un imzası haline gelmiş renkleri koleksiyondaki parçaları değişik formlarda kombinleme imkânı sağlıyor.

Eşofman, etek, elbiseler, yağmurluk, kısa trençkotlar ve çift taraflı kullanabilinen parçalardan oluşan 2015-2016 Sonbahar/Kış koleksiyonu rahatına önem verenlerin yine tek tercihi oluyor.