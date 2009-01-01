GÜÇ UYANIYOR! MERHABA BLUE jean!

1987 yılında yayın hayatına atılan BLUE jean, Ocak 2016 sayısından itibaren bambaşka bir formatta yoluna devam ediyor. BLUE jean, logosundan boyutuna ve tasarımına, yazar kadrosundan hitap ettiği kitleye ve içeriğine kadar büyük bir değişim geçirdi.

BLUE jean’in ilk sayısında kapak konusu Star Wars efsanesi. Dergide ayrıca Paris’teki terör saldırısında Bataclan’da bulunan Fehmi Boyacıoğlu’nun yaşadıklarını anlattığı yazısı, dizi, plak, CD, kitap ve mekan tanıtım sayfaları bulunuyor. Ocak sayısının konuk yazar kadrosunda Cansel Elçin, Özge Gürel, Elif Key, Murat Saraçoğlu, Gonca Vuslateri, Yekta Kopan, Feridun Düzağaç, Oben Budak, Hakan Bıçakçı, Tuna Kiremitçi, Ercan Mehmet Erdem ve Vedat Özdemiroğlu gibi tanınmış isimler var. BLUE jean’in her sayısında yirminin üzerinde konuk yazar bulunacak…