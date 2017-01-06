Oje nasıl sürülür?

Güzel ve bakımlı tırnaklar, her kadının arzuladığı şeydir. Oje sürmek de tırnak ve el bakımının bir parçasıdır. Ancak bakımsız tırnaklara sürülen ojeler, hoş bir görüntü sağlamayacaktır. Bu sebeple de oje sürmeden önce el ve tırnak bakımını yapmak oldukça önemlidir.

Oje sürme incelikleri

• Oje sürmeden önce mutlaka tırnak tabakasına baz sürülmelidir. Özellikle koyu renk ojelerin asetonla çıkmaması ve tırnakta kalmasını engelleyen baz, oldukça önemli bir aşamadır. Ayrıca ojeler kimyasal içerdiği için tırnaklara bir miktar zarar verebilmekte. Bunu önlemenin yolu da bir baz sürmekten geçer. Bu bazlar koruyucu, ojenin ömrünü uzatıcı, bakım yapıcı ve besleyici özellikte olabilmektedir.

• Oje sürmeden önce tırnağa sürülen “top coat”lar da kullanılabilir. Kadife bir görüntü için mat bir coat, canlı, parlak bir görüntü isteyenler cilalı coat kullanılabilir.

• Likid Palisade ise yeni çıkan ve mucizevi etkileri olan bir ürün olarak karşımıza çıkar. İlk olarak; oje sürmeden önce tırnak etlerine Likid Palisade sürülür ve ardından oje sürülür. Ojenin kurumasının ardından tırnak etlerine sürülen Kilid Palisade de kuruyacaktır ve sanki yapıştırıcı sürülmüş gibi bir görüntü meydana gelecektir. İşte bu yapıştırıcı tırnağın bir tarafından tutup çekilince tamamı çıkar, oje tırnak etlerine hiç sürülmemiş, bulaşmamış olur. Oldukça bakımlı ve düzgün sürülmüş bir oje görüntüsü sağlanır.

• Elleri oje sürdükten sonra soğuk suya sokmak, ojenin daha hızlı kurumasına yardımcı olacaktır. Şayet soğuk su yoksa, fönle kurutmak ya da ojelerin hızlı kurumasını sağlayan cilalardan almak da işe yarabilir.

Kaynak: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/oje-nasil-surulur

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