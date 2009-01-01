Onları anla, oyuna gelme:)

Erkekler ne söyler, ne anlatmak ister? Bunu öğrenmek için hemen okumaya başla!



Yazı: Fatma Karaca



Bazen çok değer versek de güven sorunu yaşayabiliriz. Hoşlandığımız kişinin yaptıklarıyla söyledikleri tutarsız olabilir. Bu durumda neye inanacağımızı şaşırır, ne doğru ne yalan fark edemeyebiliriz. Beynimizin erkeklerden çok daha komplike çalıştığı ve sorunları hızla çözdüğümüz düşünülürse, ilişkide kandırılma ihtimalimiz de düşüyor:) Ama bazen çok sevdiğimiz için emin olduğumuz şeylere bile “Yok yok böyle değildir” diyerek kendimizi kandırırız. İşte tam da böyle durumlar için, sırf sen oyuna gelme, yalanlara diye bir rehber hazırladık:)



Snap’lerini görmedim!

Erkeklerin, biz kızların daha zeki olduğunu kabullenmeleri gerek:) Herhangi bir şeyden şüphelendiğimiz zaman Sherlock gibi iz sürebiliyoruz. Tabii teknolojinin faydalarını da es geçmemek gerekiyor. Kim en son nerede görülmüş, neyi görmüş neyi görmemiş hepsi elimizin altında. Dolayısıyla senin attığın snap’e tepki vermeyen sevgilinin burnunun Pinokyo gibi uzamasına gerek yok:) Bildirimlerden görüp umursamadığını zaten anlayabilirsin. Eğer seninle hiç snap atmayan sevgilin, bir de üstüne senin paylaştıklarını görüp de görmezden geliyorsa “Dur” demek şart! Belli ki senin attıklarınla ve yazdıklarınla pek ilgilenmiyor. Böyle bir durumda sen de birazcık mesafeli olabilirsin. Eğer mesafeli olmana rağmen yine de umursamaz hareketler yapıyorsa, kendi bilir değil mi? Senin gibi güzel bir kız hiçbir zaman yalnız kalmaz:)



Like’lardım ama sosyal medyaya bakmıyorum…

Facebook’da ya da Instagram’da muhteşem çıktığın o fotoğrafları herkes beğeniyor ama hoşlandığın kişi inatla beğenmiyorsa, üstelik bu defalarca olduysa patlama noktasına gelmiş olabilirsin. Eğer bunu ona söylediğin zaman sana: “Görmedim çok yoğundum, ders çalışıyordum, duştaydım, hiç bakmaya fırsatım yok” diyorsa yargısız infaz yapmadan önce göz önünde bulundurman gereken iki şey var. Birincisi; sen o paylaşımı yaptığın sıralarda başka birisinin fotoğrafını veya paylaşımını like’lamış mı? Ya da telefonunun o sırada elinde olduğuna dair bir işaret var mı? Örneğin; son görülme tarihi gibi… Eğer bu bulgulardan hiçbiri yoksa sosyal medyaya çok da ilgi duymayan biriyle birliktesin. Ama bu belirtilerden en az biri ona uyuyorsa bu yalanı yememelisin! Belli ki senin paylaştıklarını beğenmiyor ve senin paylaşımlarını like’layıp başkalarının görmesini istemiyor. Bu tehlike çanlarını durdurmanın en iyi yolu açık açık onunla konuşmak ve yaptığının yanlış olduğunu söylemek!



Programımız spontane gelişti

Bir yere gidiyor ama sen bunu ondan duymak yerine check-in’lerinden görüyorsun, sana evde oturacağını söyleyip arkadaşlarıyla fotoğraflar paylaşıyor… Bunları sorduğunda ise “Spontane gelişti” diyerek geçiştiriyorsa bu işte bir yanlışlık var demektir. Neden seninle de spontane planlar yapmıyor ki? Sırf seninle tartışmamak için böyle diyerek kurtulmaya çalışıyorsa ona bu spontane planların bir inandırıcılığının kalmadığını söylemen gerekiyor. Aynı şeyleri sen de ona yaparak empati kurmasını sağlayabilirsin. Böylece seni daha iyi anlayabilir ve yaşadığın kızgınlığı tahmin edip bir daha tekrarlamayabilir.



Uyuduktan sonra online olmak…

Uyuyacağım dedikten sonra online olan sevgili = sevimsiz kişi:) Uyuyacağını söyledikten sonra online olmasının mutlaka bir açıklaması vardır. Mesela bir arkadaşı yazmıştır, bir şeye bakması gerekmiştir. Ama bu durum çok sık yaşanıyorsa, senin muhabbetinin onu açmadığı ve sıkılıp sana uyuyacağını söylediği sonucuna varabiliriz. Eğer bunu çok fazla yaşıyorsan, onunla direk konuşmayı dene. Seninle konuşmamak için bu kaçış yollarından vazgeçmesi en iyisi:) Belki onun ilgisini çekmeyen şeylerden bahsediyorsundur da seni kırmamak için böyle söylüyor olabilir. Sen de bu noktada iğneyi biraz kendine batırıp onunla nasıl sohbet ettiğine bakabilirsin:)



Arkadaşlarımın yanında sıkılırsın

Arkadaşlarıyla yaptığı hiçbir plana inatla seni çağırmıyorsa, sen sinirlendiğinde ve neden çağrılmadığını sorduğunda “Çok sıkılırdın, zaten senin kafada değiller” gibi şeyler söyleyebilir. Bu gerçek bile olsa senin onlarla tanışman ve çevresindekileri tanımadan, onu da daha yakından tanıman için önemli. Seni inatla tanıştırmaması ve onların içine sokmamasının birçok sebebi olabilir. Belki onların ağzından bir şey kaçırmalarından korkuyordur belki de arkadaşlarının sıkılacağını düşünüyordur. Bunu anlamak için onlarla tanışman, hiç değilse bir saat konuşman şart. Bu konuda sevgiline ısrar et. Eğer sana gerçekten değer veriyorsa, seni kırmaz ve tanıştırır. Böylece doğru mu söylüyor, yoksa seni arkadaş ortamından uzak tutmaya mı çalışıyor anlamış olursun:)