1D baba olsaydı...

Louis, minik oğlunu kucağına aldı ve yakışıklı babalar listesine ismini yazdırdı. İyi bir baba olacağının sinyallerini ise şimdiden verdi. Peki ya One Direction’ın diğer üyeleri de baba olsaydı? Nasıl babalar olacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz!



Yazı Öznur Nizam

Louis Tomlinson baba oldu! Bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Briana Jungwirth, sevgili oldukları dönem hamile kalmıştı. Sonunda beklenen an geldi ve minik oğulları dünyaya gözlerini açtı. Louis, ilk günden itibaren oğluyla çok ilgiliydi. Bebeğini hastaneden eve getirdi, bebek odası için pek çok harcama yaptı. Oğlu doğduktan birkaç gün sonra da onunla çekildiği fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı ve ismini Freddie koyduklarını duyurdu. Louis’in oğluna karşı ilgili bir baba olacağı şimdiden belli oluyor. Biz ilgili bir babadan daha fazlası olacağını düşünüyoruz. Tabi sadece Louis değil One Direction grubunun diğer üyeleriyle ilgili de tahminlerimiz var!

Sportif baba Louis

Louis’in sporlara karşı ne kadar ilgili olduğunu biliyor olmalısın. Özellikle futbolla arası çok iyi! Antrenmanlarını ihmal etmiyor, arkadaşlarıyla beraber maç yapmaya bayılıyor. Hatta formalarının arkasına kendi adını bile yazdırıyor. Tabii sadece futbol değil, sörf ve yüzme gibi sporlarla da oldukça ilgili. Eminiz ki bebeği büyüdüğünde yaptığı tüm sporları oğluna da öğretecek ve ikisi beraber spor yapacaklar. Hatta oğlunun profesyonel sporcu olmasını bile isteyebilir. Ne de olsa kendisi müzikten spor yapmaya pek fırsat bulamıyor. Şarkıcı bir babaya futbolcu bir oğul sence de çok tatlı olmaz mı?