Kalp çarpıntısı

İnsanlar sevgilisi olduğu zaman kalbi tamamen kapanmıyor..Kapanamaz ki kapanırsa hayatı durur.

Her an her gün karşınıza yeni insanlar çıkıyor. Herhangi birinde bir sinerji bir içtenlik yakalamak mümkün. Sadece çizgini bilmek gerekiyor. Her elektrikten voltaja kapılırsak ayran gönüllü olup hiç ciddi bir ilişki yaşamayız.

Hiç unutma ama o küçük anlar işte insanı canlı tutuyorlar. Elimde değil bırakamıyorum işte. Hep öyle bak bana beni heyecanlandır, kalbi çarptır. Aklımda hep ihtimaller olsun. Seni öyle uzaktan izlemek orada olduğunu bilmek bile beni mutlu etmeye yetsin. Gün gelir belki zamanın meydan okuduğu oluruz..

Ben unutmam seni unutamam çünkü aklımda hep yaşayamadıklarımız olarak kalacaksın...