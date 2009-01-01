Gözler kalbin aynası mıdır?

Uzun süreli bir ilişkim var..Ciddi şekilde ilerleyen bir ilişki.. ben kendi yolumda 4 koca yılı devirirken hala aklımda o kenetlenen bakışlar var....sevgilim olmasına rağmen aynı ortamda okuduğum biri var ve 4 yıl boyunca aynı sıralarda dirsek çürütmüş ve bir keresinde aynı grupta çalıştığım ama bunların aksine hakkın da pekte bir şey bilmediğim o delici bakışlarla işte aklımda deli sorular dönüyor.

2 sene boyunca hiç birbirimizle selamlaşmadan dahi nasıl her seferinde gözlerimiz kesişiyor ve kenetleniyor? O gözler beni takip mi ediyor yoksa hep tesadüf mü hiç bilmiyorum..Ama delicesine merak ediyorum.

Peki her şey farklı olsaydı? Benim bir sevgilim olmasaydı hemde 4 yıl süren ilişkim, acaba 'BİZ' diye bir şey olabilir miydi?

Sadece senin çekingen olman değil aynı zamanda benimde sana karşı kendimi savunmada hissediyor olmam etkili olabilir. Yanımdan geçerken bile nefesimin kesildiğini hissederken sana selam vermeyip yanındaki arkadaş ile konuşmam nasılda tuhaf değil mi? Seninle konuşmaya çekinip sanki sen yokmuşsun gibi yapmam. Böyle olmasını istemezdim ancak sevgilimin olması ve kontrol edemediğim şekilde senden bana geçen enerji sebep olabilir...

Bunları yazmak istedim çünkü sana söyleyemediklerimin içimde kalmasını istemedim.

Bu öyle bir şeyki sevgilimle mutlu ve ciddi bir ilişkim varken bu durumda sadece bir bakışa aldanıp onu bırakamam ki.. Ya öyle değilse..

Ben hep kötü davrandım belki sana, ama sebeplerim vardı işte..Gözüm görmüyordu etrafı ve belki sende çok çekingendi ama saygılıydın bence daha çok. Sevgilisi olan bir kıza yanaşmayacak kadar....Ahhh o bakışlar ne olacak peki?? Bir gün içinde seninle kaç kere göz göze geldik..Bu kadar nasıl tesadüf olabildi, bana anlat işte içindekileri. Bilmek istiyorum varsa bir ruh kaçırmak istemiyorum. Çünkü elimde değil seninle bir anda dayanılmaz elektrik geçiyor bana...

Şimdi işte artık yollarımız ayrıldı..En son seni kolunda bir kızla dans ederken gördüm. Ben halbuki seneler boyunca senin yalnız olduğunu benden hoşlandığını düşünmüştüm.. Belliki böyle olması için yanıp tutuşmuşum.. O gece seni görünce bir iplik koptu ve incindim ama nasıl haklı olabilirdim ki sevgilimin kollarında dans ederken. Gözlerini gördüğüm son an karanlıktı ve sende karanlığa rağmen beni farkettin..İşte öyle bir salise daha bakabildik birbirimize ve yine ben seni tanımıyormuşçasına yanından geçip arkana oturdum..Neden böyle yapıyorum bir tebessümü dahi çok görüyorum sana bunu kendime bile anlatamıyorum....

Son kez baktın ya bana öyle hissettim ki 'yanımdaki kızın bir anlamı yok sadece seni unutmak için ama olamıyor'....

Ne olucak peki ? Böylece bitti mi bana hissettirdiğin nefesimi kesen bakışların??

Her şey benim hayalim miydi yoksa? Belki sen sadece öylece baktın ben içinden içinden kavruldum..

Ama yok hayır buna inanmam mümkün değil.Biliyorum sende hissettin ve bu sebepten o son bakış hiç bitsin istemedin..Sen değil yine kaçan ben oldum....

Gözler kalbin aynası mıdır? Bana bunu ispatla!!