Mezuniyet telaşı başladı!

Bu ay en sevdiğin aylardan biri olmalı. Çünkü bu ay yaza girme heyecanının başladığı ay. Bazılarınız okuldan mezun olmaya hazırlanacak bazılarınız son sınavların heyecanıyla yaz tatili için gün saymaya başlayacak. Biz de aynı heyecanı seninle birlikte yaşayalım istedik ve sana hem mezuniyet balosunun en güzel kızı olman hem de mezun olmasan da güzel bir geceye hazırlanman için “Mezuniyet Balosu” isimli bir dergi daha hazırladık.

Bunun yanında sayfalarımız yine dopdolu. Yazın sıcaklığı sınıftan giren güneş ışıkları gibi parıldarken önce bir hazırlık yapalım dedik ve yaz koleksiyonlarını moda sayfalarımıza taşıdık. Zayn ile aşkından konuştuk, başarısının sırrını araştırdık. Güzel Taylor’ımızın kitabını okumayı da ihmal etmedik. Senin de etmeyeceğine emin olduktan sonra kendimizi Shawn’ın kollarına bıraktık. Nasıl bir kız arkadaş istiyor senin için araştırdık ve bir şansın olabileceğine karar verdik. 1D çocuklarının bizlerle birlikte ne kadar büyüdüklerini, Rihanna’nın kafaları karıştıran ilişkisini, GOT7’nin birbirinden ilginç üyelerini de senin için mercek altına aldık.

Ariana ile şarkı söyleyip, “aşk cesaret ister mi?” diye sorduk. Bu arada senin yakışıklının göze batan, bazen seni rahatsız eden alışkanlıklarını da es geçmedik. Yaklaşan yazı bahane edip, kendimizi dışarı atarken Heygirl kızı olmanın verdiği heyecanla kahkahalar attık, filmler izledik, müzik dinleyip, kitap okuduk. Yine çok ama çok eğlenirken sizleri ne kadar sevdiğimizi hiç unutmadık. Eğer sen de bir Heygirl kızı olarak bizimle eğlenmeye hazırsan haydi başla okumaya!