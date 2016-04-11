gelecekteki bana mektup part 2

Sonra unıverstede yurtdışına bıle gitmişsın.Yapmayı ıstedıgın dılekler lıstesını tamamlamıs,vialande bıle gıtmıssın.Korku trenıne bıle bınmıssın.Sigaraya hiç başlamamışsın hala nefret ediyosun.Köydeki ev hala duruyo ve sen arada kızlarla oraya gidip tatil yapıyorsunuz.Huzurlu ve sağlıklı bir hayatın var .Hatta ismini bile değiştirmissin ve saçlarını maviye boyamak gibi bır cılgınlık yapmıssın.Babanın arabası olmus ve sen aılecek kendınıze aıt bır arabada yolculuk yapmıssın.Hıc unutamıycagın 2016 yaz tatılı yasamıssın ve ılerkı yıllardada yasayacakmıssın.Hayatında hala aslı ömer ebru merve annen baban buyukannen deden var.Turkıye bolunmemıs bır ulkeymıs.Iste bunlar senın liseden baslayan unıversteye kadar uzanan dıleklerın.Sımdı gelelım sımdı kı yaşantına.Hayatını çok sıkıcı buluyorsun ve kendıne hıc guvenmıyorsun.O kadar ozguvensızsın ki kendinden nefret ediyorsun bazen.Çok iradesizsin bu yuzden cogu şeyın basında pes edıyorsun.Bu aralar yani 11 nisan 2016 gunlerınde para bırıktırıyorsun.Yaz tatilinde para bırıktırıp paten ve gitar almayı istıyorsun.Tumblrdan best frıend resımlerı buldun ve onları aslı ve kızlarla gerceklestırmek ıstıyorsun.Ebru sen merve karaburcektekı evde bır gun gecırmek ve bır suru fotograf cekınmek ıstıyorsun.Dördunuz beraber denıze gıtmek ve cılgınlar gıbı eglenmek ıstıyorsun.Aslıyla sarılarak uyumak ve ebrunun yanaklarını ısırmak ıstıyosun.Annen ve babanla sınemaya gıtmek ıstıyorsun.Amir khan filmlerini kızlarla ızlemek ıstıyorsun ve aslıyla delibalı izleyeceksın.C.Parkındaki kortlarında basket oynamışsın.Ve aslıyla deli gibi suyun altından yuzme yarısı yapmıssınız.Dilek balonu ucurmus,lunaparka gitmişsiniz.Sinemayada gideceksiniz ve hatta tekirdağda bir gün geçireceksiniz.Vee aquparka gıtmıssınız.Zayıfsın ,uzunsun,patenlerın var ,gitar calabılıyosun ve hatta gözlükleri bırakmıssın.Kendıne guvenın yerıne gelmıs.Oguzu unutup yazın biriyle tanısmıssın ve ona asık olmussun.İşte böyle gelecekteki ben.Umarım bu yazdıklarımın hepsını yasar mutlu ve saglıklı olursun.Senı sevıyorum ruhum