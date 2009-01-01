gelecekteki bana mektup part 1

Selam, gelecekteki ben.Şuan 16 yaşındasın.Lise 2 ye gidiyorsun ve Ç----- anadoludasın.Hayır aslı hala dönmedi ve 3 yıldır hiç görüşmediniz.Hala en buyuk hayalin aslıya sarılmak.Boyun 1.53 ve kilon da 52.Hala gözlükten kurtulamadın gözlük takıyorsun ve saçlarında sıfır boyasız bir şekilde beline geliyor.Çok şükür sağlıklısın.Anneannen ve babaannen dışında çok şükür başka bir kayıp daha yaşamadın.Büyükanne ve dedenin düğününde senınle olmalarını çok istiyorsun.Gelece dair bir umudun var.Degısecegını dusunuyorsun.Mesela zayıflamıssın ve uzamıssın.Boyun 1 60 falan olmuş.Gözlüğü bırakmışsın.Yaşın yetmedıgı ıcın lens takmışsın ve sonrada lazerle tamamen kurtulmussun.Ve sana hayallerını anlatayım.Unıversteye gıdıyosun ve ailen sağlıklı.Başarılısın.Aslı ebru merve hala senınle ve hala kardeş gibısınız.Bırbırınızı hıc bırakmamıssınız.Hatta su t++++ davası bile kazanılmış.Istedıgın gıbı gezıyosun.Harıka bı aşk hayatın var.Sana bırı yenıden sevmeyı ogretmış.Oguzu tamamen unutmuşsun