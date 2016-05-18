Şeker hastalığı (diyabet) nedir?

Hamilelikte şeker hastalığından önce şeker hastalığının tanımlamasını yapmak gerekirse; şeker hastalığının tıp literatüründeki adı Diabetes Mellitus’tur. Ayrıca diyabet olarak da adlandırılmaktadır. Tanım olarak şeker hastalığı; kandaki glikoz oranındaki artışa bağlı hastalıktır. Şeker hastalığının oluşumu nedeni ise pankreas, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunu salgılar. Bu hormonun salgılanamaması veya yeterli düzeyde etkili olamaması halinde hücrenin enerjisini karşılayacak olan şeker hücreye nüfuz edemez ve bu şeker kanda birikerek hücreye zarar verir. Yaşanan bu durum beraberinde oluşan şeker hastalığı genetik ve dış faktörlerden dolayı meydana gelir.



Hamilelikte şeker hastalığı ne sıklıkta görülür?

Kadınların hamilelik döneminde beslenme ve hormonların salınma düzeninde görülen birtakım değişimler neticesinde kadınlarda gebelik diyabeti olarak adlandırılan hamilelikte şeker hastalığı meydana gelir. Hamile kadınların % 5’inde şeker hastalığı ile karşılaşılabilinmektedir.



Hamilelikte şeker hastalığı belirtileri nelerdir?

Genellikle hamilelikte şeker hastalığı bulguya sahip değildir ve gebe kadınlarda görülen şeker hastalığında yoğun şikayetler yaşanmamaktadır. Düzenli olarak yapılan gebelik takiplerindeki doktor kontrollerinde bebeğin suyunun normal olması gereken düzeyden daha fazlası olması ile karşılaşıldığından bu durumda gizli diyabetten şüphelenilir. Bunun beraberinde hamilelik süresince kadında gözlemlenen aşırı su içme isteği, kilo kaybı, aşırı beslenme ihtiyacı, sıklıkla idrara gitme gibi durumlarda aslında hamilelikte şeker hastalığının belirtileridir. Söz konusu bulgulara rastlandığında ve şeker hastalığından şüphe duyulduğunda ihmal etmeden doktora başvurulmalı yanı sıra doktorun tanı için talep ettiği gereken test ve tetkikler de yapılmalıdır. Çünkü hamilelikte şeker hastalığının tanısı bu test ve tetkikler neticesinde kesin olarak konulmaktadır.



Hamilelikte şeker hastalığı testi nasıl yapılır?

Anne adaylarında şeker hastalığından şüphe duyulduğunda ve bu durumla ilgili tanı koyabilmek adına yapılan hamilelikte şeker hastalığı testi; 2 aşamalıdır. İlk aşamada; kadının 12 saat süreli açlık halinde kandaki glikoz değeri ölçülür. İkinci aşamada ise kadına 100 gram glikoz içilir ve 3 saat sonra tokluk kan şekeri değerlendirilir. Elde edilen değerler neticesinde hamilelikte şeker hastalığı teşhis edilir.



Şeker hastalığı hamilelikte artar mı?

Bazı kadınlarda hamilelikten öncede şikayetlere sebebiyet verecek boyutta olmayan şeker hastalığı mevcut olabilir. Hamilelik dönemindeki şeker hastalığı da çoğunlukla bu kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak gebelik öncesinde şeker hastalığı olmayan kadınlarda da hamilelikte şeker hastalığı olabilir.



Şayet gebelik öncesinde kadında şeker hastalığı var ise ve bu hastalık adına kadına tedavi uygulanıyorsa şeker hastalığı hamilelik döneminde artar. Bu yüzden hamilelik süresince şeker hastalığının takibi önem arz etmektedir.



Hamilelikte şeker hastalığı bebeğe zarar verir mi?

Anne adayında gebelik öncesi şeker hastalığı varsa bu durum sadece kendisi değil bebek açısından da risklidir. Söz konusu şeker hastalığı kontrol altına alınmadığı takdirde bebeklerde anomalilere rastlanabilir en önemlisi şeker hastalığı nedeni ile bebek hayati risk taşıyabilir. Bu durum gebelik öncesi şeker hastalığı bulunan ve kontrol altına alınmayan durumlar için geçerlidir. Şayet anne adayında hamilelikte şeker hastalığı oluşmuş ise bebek açısındanzararlı olabilme ihtimali oldukça düşüktür.



Hamilelikte şeker hastalığı erken doğuma sebep olur mu?

Kadında gebelikten önce şeker hastalığı var ise erken doğum riski söz konusudur. Anne adayının düzenli kontrolleri esnasında gebeliğin gidişatına göre erken doğuma karar verilebilmektedir. Bebeğin normalinden erken süreçte doğması halinde henüz akciğerleri tam anlamı ile gelişemediği için solunum sorunları yaşanabilmektedir.



Hamilelikte şeker hastalığı bebek ölümlerine yol açar mı?

Anne adayında hamilelik öncesi şeker hastalığı var ve bu hastalığın şikayetlerinin yoğun olarak yaşanmasına rağmen gebelik boyunca kontrol alınmazsa ani bebek ölümleri riski taşıyabilmektedir. Fakat hamilelikte daha öncesinden var olan şeker hastalığı doktor tarafından kontrol altında tutulduğu takdirde hastalığın bebeğe herhangi bir zarar vermesi söz konusu değildir.



Hamilelikte şeker hastalığı tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Anne adaylarında hamilelikte şeker hastalığı ileri düzey olmadığı takdirde diyet programı ile kontrol altına alınır. İleri düzeyde olduğu durumda da doktor gözetiminde insülin tedavisi uygulanır. Kadınlarda hamilelik süresince şeker hastalığı ile ilgili haplar kullanılmamaktadır.



Şeker hastası olan kadınların doğumlarında zorluk yaşanır mı?

Kadının hamilelikte şeker hastalığının durumuna bağlı olarak doğumun normal ya da sezaryen olacağı konusuna karar verilir. Çünkü bazı şeker hastalığı söz konusu olan anne adaylarında erken doğum gerçekleştirilebilir bu durumda sezaryene başvurulmaktadır. Ancak şeker hastalığının durumu elverdiği sürece erken doğuma gereksinim duyulmadığında anne adayı normal doğumda yapabilmektedir.



Kaynak: http://www.serkanoral.com/10-soruda-hamilelikte-seker-hastaligi



