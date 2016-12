Gebelikte egzersiz ve Faydaları

Şayet anne adayının hamileliği riskli değilse ve doktor tarafından egzersiz yapmasında herhangi bir sakınca görmüyorsa, düzenli olarak spor yapmalıdır.



Gebelikte egzersizin faydaları nelerdir?

Hamilelik döneminde her anne adayı mutlaka kilo almaktadır. Ancak gereğinden fazla ya da gereğinden az kilo almak, bebeği doğrudan etkilemektedir. Bundan dolayı da mutlaka spor yapılmalı ve psikolojik ve fizyolojik açıdan egzersiz yapmak gebeliği oldukça olumlu etkilenmektedir.



Gebelikte egzersizin faydalarını maddesel olarak sıralayacak olursak;

• Gebelikte yaşanan sırt ve bel ağrıları hafifler.

• Gebelik sırasında makul bir şekilde kilo alınmasını sağlar.

• Psikolojik olarak iyi hissedilmesini sağlar.

• Uyku sorunlarının hafiflemesini sağlar.

• Doğum ardından vücudun daha çabuk toparlanmasını sağlar.

• Gebelik sürecinde vücutta oluşabilecek deformasyonlar azalır.

• Doğumun daha kolay yapılmasını sağlar.

• Ödem riski azalır.

• Siz anne adaylarının öz güvenini artırır.



Gebelikte egzersiz nasıl yapılmalıdır?

• Egzersizler mutlaka dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Egzersizlerde mutlaka mola verilmelidir. Haftada 3 gün egzersiz yapmak yeterlidir. Gebelik egzersizinin amacı kesinle zayıflamak olmamalıdır. Yediklerinize özen gösterirseniz ve egzersizleri uygularsanız, gebelik döneminize uygun bir şekilde kilo almaya devam edersiniz.

• Yapılan egzersizler vücut direncini arttırmak için yapılmaktadır, kilo vermek amaçlı değildir. Yapılacak yarım saatlik yoga ya da hafif egzersizler gebelik dönemi için idealdir.

• Çarpıntı, nefes nefese olma durumu, aşırı ter, halsizlik gibi durumlara düşmeyecek şekilde yapmalısınız.

• Egzersizleriniz boyunca 5-10 dakikalık kısa molalar ve nefeslenmeler ile kendinizi rahatlatmalısınız.

• Her egzersiz öncesinde yaklaşık 5 dakika yavaş bir şekilde ısınma hareketleri yapmalısınız ve tüm egzersizi bitirirken hareketlerinizi yavaşlatarak bırakmalısınız.



Gebelikte ne gibi egzersizler yapılabilir?

• En çok önerilen egzersiz, yürüyüştür. Düzenli olarak yürüyüş yapmak oldukça önemlidir.

• Anne adayı kendini yormadan, aşırı terlemeden, orta tempoda yürüyüş yapmalıdır. Bu egzersizi gebelik döneminizin her ayında yapabilirsiniz.

• Şayet yürüyüşünüzü dışarıda temiz havada yapıyorsanız, ayağınızın takılmamasına özen göstermeli ve yere düşme ihtimaline karşı tedbirli olmalısınız.

• Yüzme de gebelik döneminde önerilen sporlar arasındadır. Gebeliğinizin her döneminde rahatça yapabilirsiniz. Yine de bu egzersizi yaparken şüphelendiğiniz herhangi bir durumda doktorunuza danışmanızı öneririz.



Günlük işler bebeğe zarar verir mi?

• Günlük hayatınızda ev işi yaparken belinizi bükerek eğilmemelisiniz.

• Koltukta veya sandalyede otururken yine ağırlığınızı bacaklarınıza verecek şekilde, bacaklarınızdan güç alıp kalkmalısınız.

• Uyku pozisyonunuz sırt üstü olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yataktan kalkarken ise yan dönüp ağırlığınızı kollarınıza vermeli, kollarınızdan güç alıp kalkmalısınız.



Kaynak: http://www.bebek.com/hamilelikte-egzersiz_k