Menopoz dönemi doğal bir süreçtir. Her kadının yaşamak durumunda olduğu, oldukça normal bir süreçtir. Menopoz belirtilerinin ne kadar süreceği, kişiden kişiye değişir. Bazı kadınlarda kısa sürerken, bazılarında ise 10 yıl kadar sürebilmektedir. Menopozun ortalama süresi 1 – 5 yıl arasındadır. Menopozda ortaya çıkan rahatsızlık ve hastalıklar, her kadını aynı oranda etkilememektedir.



Menopozda Görülen 10 Şikayet:

1- Menopozda dönemindeki kadınların %70’inde ateş basması şikayeti söz konusudur. Menopoz döneminden sonra 1 ila 5 yıl boyunca sürebilir.



2- Menopoz döneminde cinsel organlarda küçülme meydana gelir. Menopoz döneminin ardından vajina giriş bölümü biraz daralır, esnekliğini kaybeder. Vajinanın rengi soluklaşır. Menopoz döneminin ardından rahim ağzı (serviks) ve rahim (uterus) küçülmeye başlar. Yumurtalıklarda da (over) küçülme olur.



3- İdrar torbası esnekliğini kaybedeceği için sık sık idrara çıkma söz konusu olur.



4- Menopozda döneminde memelerde küçülme ve sarkma, memelerin sertleşme özelliğini kaybetmesi gibi sorunlar meydana gelebilir.



5- Menopoz döneminde kemik erimesi riski artar.



6- Menopoz öncesi dönemde kadınlarda kalça çevresinde yağlanma olurken menopoz ardından santral tip yani bel ve göbek çevresinde yağlanmasına gözlemlenir.



7- Menopozda döneminde kolesterol, trigliserid ve LDL kolesterol artar, HDL kolesterol ise azalır.



8- Menopoz döneminde hormonal değişimlere bağlı olarak kadınlarda ani duygu değişimleri olur.



9- Menopoz döneminde uyku problemleri ortaya çıkabilir.



10- Saçlarda dökülme, koltuk altı tüylerinde azalma tersine kol, bacak ve yüzdeki tüylerde artış olur.



Menopozda Görülen 10 Şikayeti ve diğer menopoz belirtilerini hafifletmenin yolları nelerdir?

1- Menopoz döneminde çok sıcak olan ortamlardan uzak durulmalı.



2- Menopoz döneminde dar ve kalın giysiler giyilmemeli.



3- Menopoz döneminde ateş basmasını artırabilecek acılı ve baharatlı besinler tüketilmemeli.



4- Menopoz döneminde ılık duş alınmalı.



5- Menopoz döneminde hafif egzersizler yapılmalı.



6- Menopoz döneminde çay ve kahve gibi kafeinli içecekler tüketilmemeli.



7- Menopoz döneminde alkol ve sigara alışkanlıkların vazgeçilmeli.



8- Menopoz döneminde sıcak bastığında etrafınızda ateş basmasını tetikleyenler gözden geçirilmeli. Bu etkenlere karşı daha dikkatli olunarak ateş basması konusunda önlem alınmalı.



9- Menopoz döneminde terletmeyen özellikte ve içinde rahat edilecek pamuklu ve penye kumaş giysiler ve iç çamaşırlar tercih edilmeli.



10- Menopoz döneminde günlük 10 bardak su tüketilmeli.



11- Menopoz döneminde doktora menopoz dönemi şikayetleri ile ilgili olarak danışılmalı. Doktor tarafından önerilen ilaç tedavisine sadık kalınmalı.



12- Menopoz döneminde stresli ortamlarda bulunmamaya özen gösterilmeli.



13- Menopoz döneminde günlük kalsiyum ve vitamin ihtiyacı karşılanmalı.



14- Menopoz döneminin ardından rutin kontroller, yıllık mamografi, jinekolojik muayene ve tetkikler doktora danışılarak yeniden planlanmalı.



15- Menopoz döneminde beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli.



Kaynak: http://tupbebekkonya.com/menopozda-gorulen-sikayetler/