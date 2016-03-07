Cilt bakımı için 6 adımlık süper plan

Evde cilt bakımı nasıl yapılır?

Siyah noktalar, akneler ya da cilt tonu farklılıkları cilt güzelliğinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu gibi sorunlardan kurtulmak için alınabilecek oldukça basit önlemler vardır.



1) Cilt bakımında temizlik öncelikli olmalı!

Hava kirliliği, sigara dumanına maruz kalma, makyaj gibi faktörler, cildin kirlenmesine yol açar. Zaman içerisinde de cilt, sağlıklı görünümünü kaybeder. Sabah ve akşam mutlaka cilt, uygun ürünlerle temizlenmelidir. Cildinize uygun bir temizleme jeli, günün kirini ve yağını almak için iyi bir seçim olacaktır.



2) Ölü derilerden arındırın!

Zaman içerisinde ölü deriler, cilt yüzeyinde birikmeye başlar. Bu sebeple de cilt rengi solmaya başlar. Bu aşamada haftada bir ya da iki defa mutlaka peeling yapmalısınız. Ardından da uygun nemlendiriciler kullanmalı ve cildinizi nemlendirmelisiniz.



3) Makyajı nazikçe temizleyin!

Makyaj temizleme işlemini, nazik ve özenli şekilde yapmalısınız. Aksi halde cildinizi tahrişe uğratabilirsiniz. İlk olarak makyaj temizleme mendiliyle cilt yüzeyindeki makyajı silmelisiniz. Ardından jelle derinlemesine temizlik yapmalısınız.



4) Gözenekleri sıkılaştırmak için tonik kullanmayı unutmayın!

Tonik, gözenekleri sıkılaştırmak ve cildi temizlemek için oldukça önemli bir faktördür. Sabah ve gece uyumadan önce bir parça pamuk yardımıyla cildinize tonik uygulamalısınız. Gül suyu ya da lavanta suyu gibi doğal ürünleri tonik yerine kullanabilirsiniz.



5) Cildinizi iyileştirmek için serum kullanmalısınız!

Serumlar, cilt kusurlarının iyileşmesi için oldukça önemlidir. Düzenli kullanılması, ince kırışıklıkların iyileşmesine yardım eder. Akşam cilt temizliğinden sonra serum uygularsanız, gece boyunca cildinize bakım yapılır. Haftada bir kez organik süzme bal sürmek, cildinizin yenilenmesini sağlayacaktır.



6) Nem ihtiyacını karşılayın!

Cilt, mutlaka nemlendirilmelidir. Aksi halde yaşlı bir görünüm meydana gelecektir. Nemsiz kalan cilt, zaman içerisinde bozulmaya başlayacaktır. Özellikle kış mevsiminde su bazlı nemlendiriciler kullanmalısınız.



Diğer önerilerimiz ise:

• Günde 15 bardak su için.

• Roka, ıspanak, dereotu tüketin.

• Avokado, badem ve ceviz yiyin.

• Her gün açık havada 15 dakika yürüyün.

• Her hafta balık yemeyi alışkanlık edinin.

• Yağlı, tatlı ve kızarmış yiyeceklerden uzak durun.

• Alkol ve sigaradan uzak durun.



Kaynak: http://www.yuksektopuklar.com/evde-cilt-bakimi-nasil-yapilir-41492