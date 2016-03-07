Jinekolojik Muayene Nedir, Nasıl yapılır?

Her kadının, adet görmeye başlamasından itibaren her altı ayda bir jinekolojik muayene gitmesi gerekmektedir. Bu durumda cinsel ilişkiye başlanmış olması fark etmemektedir. Jinekolojik muayene olası hastalıkların önlenmesi için erken tanı ve tedavisinde çok önemlidir. Birçok kadın jinekolojik muayeneye gitmekten çekinebilir. Ancak senelik muayeneler ile kadının vajinal hastalıkları veya hayatını riske edecek hastalıkların erken tanısı ile ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilir. Örneğin genital bölgede meydana gelen küçük bir yara, önemsenmeyebilir. Ancak bu yara bir süre sonra enfeksiyona dönüşüp daha ciddi sorunlara yol açabilir, ya da oluşan yara ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir.

Bunun dışında önemsenmeyen bir kaşıntı, kanser dokusu olabilir. Bu sebeple de kadınların düzenli olarak jinekolojik muayeneye başvurması oldukça önemlidir. Şayet hasta henüz cinsel yaşam açısından aktif değilse, muayene karından yapılmaktadır. Vajinal muayene için evli ya da bekar olma şartı aranmamaktadır.



Jinekolojik muayene nasıl yapılır?

Jinekolojik muayeneden önce hastanın adet düzeni, mevcutsa belirtiler, yaş ve diğer tıbbi öyküler dinlenir. Ardından hasta jinekolojik muayene masasına yatırılır. Hastanın masaya yerleşmesi ve kıyafetlerini çıkartması için hemşire ya da doktorun asistanı yardımcı olacaktır. Belden aşağısına steril bir örtü serilir. Hasta, bacaklarını masanın her iki yanında bulunan desteklere koyar. Bu pozisyon, tıbbi literatürde litotomi olarak adlandırılır. Jinekolojik muayeneye başlayan doktor ilk olarak hastanın karın bölgesine ve dış genital organlarına bakar. Bu kontrolün ardından kadına spekulum muayenesi yapılır. Spekulum aletinin yardımıyla vajina içine bakılarak vajinanın içinde akıntı veya diğer patolojik bulguların varlığı incelenir. Bununla beraber rahim ağzı ve çevresi de araştırılır. Rahim ağzında herhangi bir yara ya da farklı sorunlar mevcut ise bunlar tespit edilir. Doktor gerekli görürse rahim ağzından smear testi ya da kültür örneği alır. Spekulum muayene bakire olan kadınlara yapılmamaktadır.



Spekulum muayenesinden sonra, doktor hastayı elle muayene eder. Bu sayede rahim ya da yumurtalıklarda miyom ya da kist olup olmadığı araştırılır. Bakire kadınlar için vajinal yoldan elle muayene yapılamaz. Bu sebeple de karından ya da rektumdan muayene yapılabilir.



Ultrason ile muayene

Jinekolojik muayene, henüz cinsel ilişkiye başlamamış kadınlarda ultrason ile uygulanmaktadır. Günümüzdeki jinekolojik muayenelerin hemen hemen hepsinden sonra ultrason incelemesi yapılmaktadır. Ultrason muayenesi karından ya da vajinal yoldan yapılabilmektedir. Ultrason muayenesi eğer karından yapılacaksa kadın hastanın idrarını yapmamış olması gerekmektedir. Ultrason muayenesi bakire kadın hastalara karından yapılmaktadır.



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