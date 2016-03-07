Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları Neler?

Tüp bebek tedavisi toplamda 5 aşamadan oluşmaktadır. Tedavinin ilk aşamasında tedavi yöntemine karar verilmektedir. Bu aşamada tüp bebek merkezi, çift için en uygun ve doğru tedavi protokolünü belirlemektedir.



Tüp bebek tedavisine başvurması planlanan çiftlerde tedavi süreci adetin 2. Ya da 3 günü başlamak-tadır. Başlangıç günü anne adayına çeşitli muayene ve tetkikler yapılmaktadır. Şayet herhangi bir sorun, rahimde tedaviye engel olacak bir yapı söz konusu değilse, kadının FSH ve östrojen seviyelerine bakılır. Tedaviye uygunluk söz konusu ise kadının yaşı ve yumurtalık rezervlerinin durumuna bir tedavi planlanır.



• Yumurtalıkların uyarımı:

Yumurta gelişimi ve ilaç kullanımı sonucu vücudun verdiği yanıta göre ilaçlarda doz ayarlaması yapıla-bilir. Bu aşamada amaç, anne adayından çok sayıda yumurta toplamaktır. Bu aşama yaklaşık olarak 15 gün sürer. Bu süreçte yumurtalıkların gelişimi sürekli kontrol edilmektedir. Yeterli olgunluğa ulaşıldığında ise çatlatma iğnesi yapılır. Çatlatma iğnesinden 36 saat sonra yumurta toplama aşamasına geçilir.



• Yumurta toplama:

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplama aşaması yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Bu süreçte hastanın rahatsızlık duymaması adına sedasyon ya da lokal anestezi uygulanır. Çok endişeli anne adaylarına ise genel anestezi yapılabilir ancak bu çok gerekli değildir. Ardından ise transvajinal ultrasonografi ile foliküller toplanır. Ardından bu sıvı içindeki yumurtalar değerlendirilir. İşlem sonrası hasta 1-2 saat takip edildikten sonra eve gönderilebilir. Bundan sonraki kısım ise toplanan yumurtalar içerisinde olgun olanların seçilmesi ve döllenmesi ardından rahim içine transfer edilmesidir.



• Döllenme işlemi:

MII oosit adı verilen olgun ve döllenebilecek yumurtalar toplandıktan sonra yumurta toplama günü baba adayından temin edilen spermlerle laboratuvar koşullarında döllenme işlemi gerçekleştirilir. Döllenme işi sperm ve yumurtanın birleştirilmesi ve embriyo elde edilmesi işlemidir. Bu dölleme aşaması için mikroenjeksiyon ya da klasik tüp bebek yöntemi tercih edilebilir. Ardından embriyolar laboratuvar koşullarında rahme transfer aşamasına kadar hazır hale getirilir.



• Embriyo transferi:

Embriyo transferi, tüp bebek aşamasının en kısa sürede tamamlanan aşamasıdır. Bu aşamada her-hangi bir anesteziye gerek duyulmamaktadır. İşlemden önce rahim ağzı özel sıvılarla temizlenir. Transferden sonra ise hasta evine gidebilir. Bu aşamada en kaliteli embriyo seçilerek transfer edilir.



• Gebelik testi:

Embriyo transferinin ardından 12. Günde gebelik testi yapılır. Bu süreçte çift stresten uzak durmalı ve pozitif düşünmeye dikkat etmelidir. Gebelik testi için mutlaka merkeze gitmek gerekmemektedir. Bu test, bulunulan sağlık kuruluşundan da yapılabilir.



Kaynak: http://www.bulenttiras.com/



