Kürtaj nedir, ne zaman uygulanır?

Kürtaj, istenmeyen ya da sağlık açısından uygun olmayan bir gebeliğin tıbbi müdahale ile sonlandırılmasıdır. Kürtaj, halk dilinde bebek ya da çocuk aldırma olarak geçmektedir. Tıp literatüründeki karşılığı ise dilatasyon olarak ifade edilmektedir. Kürtaj yalnızca istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için uygulanmaz. Bununla birlikte tanı ya da biyopsi almak için de kürtaj yöntemine başvurulabilir. Anne adayı çeşitli durumlarda, kürtaj ile gebeliğini sonlandırabilir ya da düşük yapabilir. Bu gibi durumlarda içerde parça kalma riski söz konusudur. Bunun dışında ölü bebek ya da boş gebelik gibi olumsuzluklarda da anne adayının rahminin kürtaj yöntemiyle temizlenmesi gerekebilmektedir.

Kürtajla gebelik sonlandırılması tek çare midir?

Kürtaj, bir aile planlaması yöntemi değildir. Bu sebeple ihtiyaç durumunda uygulanmalıdır. Anne adayının ya da bebeğin hayatı tehlikede ise, tecavüz gibi olumsuz durumlar neticesinde gebelik gerçekleşmiş ise ya da anne adayı gebeliği istemiyor ise kürtaj yöntemine başvurmalıdır. Ancak kürtajın çok sayıda yapılması kısırlık gibi sorunlara da yol açabileceğinden gebelik oluşmaması için doğum kontrol yöntemlerine başvurmak gerekmektedir.



Kimler kürtaj yaptırabilir?

İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için başvuran kadınların yaşının 18 olması gerekmektedir. 18 yaşını dolduran kadının kürtaj olması için ailesinden ya da partnerinden izin almasına gerek yoktur. Şayet kadın evli ise, erkekten de onay belgesi alınmaktadır. 18 yaşından küçük olan kişilerin kürtaj yaptırabilmesi için ise mutlaka ailesinin izni olması gerekmektedir. Türkiye’de kürtaj izni için belirlenmiş süre ise gebeliğin 10. Haftasına kadardır. Bu haftadan sonra yasal olarak kürtaja izin verilmemektedir. Şayet 10. Haftadan sonra bebek ya da anne hayatını tehlikeye atan sağlık sorunları söz konusu ise, kurul kararı ile kürtaj yapılabilmektedir.



Kürtaj riskli midir?

Kürtaj, cerrahi bir müdahaledir. Bu sebeple de cerrahi müdahalelere özgü riskler taşımaktadır. Kürtajın riski, gebelik haftaları arttıkça artmaktadır. Bunun dışında kürtaj işleminden sonra iyileşme süreci vardır. İyileşme süreci, kürtajın ne kadar uzman ve deneyimli ellerde yapıldığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bunun dışında yanlış kürtaj merkezi seçimleri sebebiyle, rahimde delikler, lezyonlar ya da enfeksiyon gibi sorunlar meydana gelebilir. Yanlış uygulanan kürtaj işleminden sonra uzun süren kanamalar söz konusu olabilir ve bu sebeple 2. Bir operasyon gerekebilir.



Bunun dışında kürtaj işleminden sonra kadın hijyen kurallarına ve doktor talimatlarına önem vermez ise, iyileşme süreci olumsuz etkilenir. Kürtajdan sonra 4 hafta kadar cinsel ilişki yasaktır. Bu süreçte cinsel ilişki yaşanması, enfeksiyon riskini arttıracaktır. Kürtaj işleminden sonra çok fazla kanama söz konusu ise mutlaka doktora haber verilmelidir. Bu gibi durumlarda içerde parça kalmış olabileceği akla gelmelidir.



Kürtajın başarılı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kürtaj uygulaması uzman doktorlar tarafından, donanımlı bir sağlık kuruluşunda yapıldığında yaklaşık % 95 oranla başarılı sonuçlar vermektedir. Kürtajdan sonra doktorun belirttiği süre sonunda ekstra kanama, ağrı, ateş söz konusu değilse ve ek bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadıysa kürtaj işleminin başarılı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Kadınların hepsinin biyolojik yapısı farklıdır. Bu sebeple de kürtajdan sonra iyileşme süreci herkeste farklı yaşanmaktadır. Fakat aşırı kanama gibi sorunlar söz konusu oluyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekmektedir.



Kürtajdan sonra 1-3 hafta arasında çok yoğun olmamak şartıyla ara sıra gelen kanamalar ve halsizlik, yorgunluk hisleri normaldir. Ancak daha uzun süreli ve şiddetli şikayetler ekstra bir durumun varlığının habercisi olabilecektir.



Kürtaj yasal mıdır?

Ülkemizde 18 yaşından büyük ve gebelik haftası 10. Haftayı aşmamış gebeliklerin sonlandırılması yasaldır. Bunun dışında 10. Gebelik haftasından sonra kürtaj yapılması yasal değildir.



Kaynaklar :

http://hamilelik.com/kurtaj-nedir-ne-zaman-uygulanir



http://jinekoloji.com/kurtaj-nedir-nasil-yapilir