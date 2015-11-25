Diş tellerini görebiliyor musunuz?

Doğa bile kendini yenilerken siz niye kendinize yeni bir şans vermiyor sunuz ? bu zararsız tedavi le dişinize hiçbir zarar vermeden ömür boyu harika bir gülüşe sahip olmaya ne dersiniz ?



Havaların ısınması ve bahar aylarının gelişiyle herkesi güzelleşme ve bakım heyecanı sardı. Sağlıklı ve çekici bir gülümseyişin anahtarı olan ağız ve diş bakımı için de bahar ayları en uygun dönem. Diş Hekimi Dr. Kıvanç Cebesoy, bu canlı mevsime sağlıklı dişlerle girmek için merak edilenleri sizler için yanıtladı.

BAHARA GÖRÜNMEZ DİŞ TELLERİ İLE MERHABA DEYİN!

Kışın soğuk ve güneşsiz hali yavaşça yerini yazın sıcak ve sevimli yüzüne bırakırken ısınan havalar yaz hazırlıklarını hızlandırdı. Yaza daha formda daha zinde girmek isteyenler birer birer bakıma girmeye başladılar. Kışın yediklerimizin de etkisiyle yeterince dikkat etmediğimiz ağız ve diş sağlığımıza özen göstermenin tam zamanı olduğunu belirten uzmanlar, yaza güzel dişlerle girmek için önerilerde bulunuyor.





Bir çok kişi dişlerindeki çarpıklık ya da aralık nedeniyle kendini kötü hisseder ve sırf bu yüzden ya rahatça gülemez ya da gülerken elleriyle ağzını kapatır. Bu durumdan şikayet edenler de diş teli takmak istemediği için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Daha rahat bir gülümsemenin anahtarı olan “görünmez diş telleri” hastaları estetik kaygıdan tamamen uzaklaştırıyor.



Diş teli kullanımının en büyük sıkıntılarından bir tanesi de görsel olarak diş tellerinin hoş olmayan bir görüntüye neden olmasıdır. Hastalara estetik gelmeyen görüntüsü nedeniyle diş telleri belki de kullanımının yaygınlaşmasındaki en büyük engeldir. Metal teli takmak istemeyen bir çok kişi diş sağlığını bu yüzden ihmal eder. İşte bu yüzden ortodontik tedavilerde görünmez diş teli talepleri her geçen gün artış gösteriyor.





GÖRÜNMEZ DİŞ TELİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR ?

Lingual braketler takılmadan önce, hastanın diş çarpıklığı derecesi belirlenir. Ve kişiye özel diş teli tasarlanır. 10 dakika gibi kısa bir sürede kişinin diş çarpıklığı tedavisi için teller takılmış oluyor. Kullanım kolaylığının yanı sıra dişin görünmez arka yüzeyine takılması ön dişlere takılan teller ile aynı işlevi görüyor.



SOSYAL HAYATIMI ETKİLER Mİ ?

Günümüzde birçok tanınmış kişi tarafından da tercih edilen lingual tedavi ile hastalar bir taraftan dişlerindeki düzelmeleri izlerken diğer yandan özgürce gülümseyebilmektedir. Lingual tel ve lingual braketler sayesinde yetişkinler için diş teli artık estetik açıdan bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu durum hastaların sosyal hayatlarını olumlu yönde etkilemektedir.





KİMLERE UYGULANABİLİR ?

Güzel gülümsemenin en sağlıklı yolu ortodonti tedavisinden geçer. Bu yöntemle dişiniz kesilmeden, küçültülmeden herhangi bir porselen bir materyal ile kaplanmadan yani dişe zarar vermeden dişinizin ışığı daha iyi yansıtacak bir pozisyona diş telleri kullanılarak getirilir. Ve daha canlı-parlak görünmesi sağlanabilir. Çenenin dar olduğu vakalarda yanak ile diş arasındaki bölgede kalan karanlık alanlar yetersiz ve gri bir gülümsemeye neden olur. Diş teli uyguladığımız vakalarda dişler ile beraber çeneler de genişletildiği, dudak ve yanaklara doğru yaklaştırıldığı için daha güzel bir gülümsemeye sahip olunur. Dişlerimizi ileri geri yukarı aşağı sağa sola istediğimiz yöne itebiliriz ve bu görevi görünmez teller çok iyi bir şekilde yapar.



Tedavi, 7’den 77’ye kadar tüm bireylere uygulanabilir. “Bu yaştan sonra tel mi takılır ? “ , “Diş teli takmak görünüşümü bozar” dediğinizi duyar gibiyiz. İşte bu noktada içinizi rahatlatacak alternatif bir yöntemden bahsedebiliriz. Çocuklar için olduğu gibi yetişkinler için de içten uygulanan braket yöntemi tüm sorunlara çözüm olmaktadır.



İnci gibi dizilen dişlere görünmez tel tedavisi ile şans verin.. Ve sağlıkla gülümseyin.



