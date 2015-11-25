MWC: LG G5, resmi olarak tanıtıldı!

MWC 2016'nın ilk amiral gemisi LG'den geldi. İşte LG G5, özellikleri, sundukları ve çok daha fazlası.



MWC 2016'nın ilk büyük bombası, LG'nin yeni amiral gemisi G5 ile patladı. Haftalardır hakkında sayısız söylenti çıkan ve pek çok sızıntı gören G5'in gerçek özelliklerini artık biliyoruz.



5.3 inç büyüklüğünde, quad HD çözünürlük sunan bir ekranla gelen LG G5, tamamen metal bir kasaya sahip. Hatırlanacağı gibi G4'te plastik ve deri kullanılmış; V10 ise silikon / plastik karışımı bir kasa ile karşımıza çıkmıştı.

Daha önceki söylentilerde de karşımıza çıkan "always-on" özelliği, G5'in en önemli yeniliklerinden biri. Bu özellik sayesinde telefonun ekranı hep açık kalıyor ve saati, tarihi, bildirimleri,, tek bir tuşa bile basmadan görmemizi sağlıyor. Tabii ki bu özel mod, minimum pil tüketimi de sağlıyor.





Arka kısımda 2 kamera göze çarpıyor. Bu kameralardan biri 16 megapiksel, diğeri ise 8 megapiksel çözünürlük sunuyor. 8 megapiksellik kamera, 135 derecelik ekstra geniş fotoğraflara imkan tanıyor. 135 derecenin, insan gözünün görebildiğinden daha geniş bir açı olduğunu belirtelim. Ön kameranın sunduğu çözünürlük ise, yine 8 megapiksel.



4 GB RAM ile gelen LG G5'in kalbinde, Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisi yer alıyor. Bataryanın kapasitesi ise 2.800 mAH. Bu kapasite, LG G4'ten daha düşük gibi görünebilir. Ama unutulmaması gereken, G5'in G4'den daha küçük bir ekranın sahibi olduğu.





Telefonun bataryası, daha önce bu haberimizde de sizlerle paylaştığımız gibi, alt kısımdan çıkıyor. Bu kısım, aynı zamanda ek aksesuarların kullanımına da imkan tanıyor. Tanıtılan ilk iki aksesuar, LG CAM Plus ve LG Hi-Fi Plus isimlerini taşıyor. LG'nin açıklamasına göre, bu slotu kullanarak telefona bağlanabilecek aksesuarların sayısı, ilerleyen günlerde daha da artacak.



LG G5 için piyasaya sürülecek dikkat çekici aksesuarlardan biri de, 360 VR ismi verilen sanal gerçeklik başlığı. USB-C arabirimi yardımıyla telefona bağlanan cihaz, 117 gr. ağırlığında. Başlığın içerisinde 1.88 inç'lik, 720p ekran bulunuyor. Ayrıca yine başlık içerisinde, 360 derece video oynatılabiliyor. Bu videolar, LG'nin 360 kamerası ile, başlıkta oynatılmak için çekilebiliyor. 1.200 mAH kapasiteli batarya ile gelen 360 VR, 70 dakikalık kesintisiz video kaydına imkan tanıyor.





149.4 x 73.9 x 7.7mm'lik boyutlara sahip olan telefon, aynı zamanda 2TB'a kadar microSD kart desteğine de sahip. LG G5'in, kutusundan Android 6.0 Mashmallow sürümü ile çıkacağını da belirtelim.



LG G5'in, 17 Mart tarihinde Avrupa'da piyasaya çıkması bekleniyor. Telefonun fiyatı hakkında ise, henüz bir açıklama yapılmış değil...



