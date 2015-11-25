Adet Sancısına Ne İyi Gelir?

Adet sancısı

Kadınların adet dönemlerinde rahim kasılmalarına bağlı olarak oluşan hafif şiddette sancı hissetmeleri normal kabul edilir. Çünkü rahim gerilen ve gevşeyen bir kas dokusuna sahiptir. Bu sebepten ötürü de adet dönemlerinde rahimde kramp tarzı sancılanma ve ağrı meydana gelebilmektedir.



Ancak bazı kadınların adet sancıları oldukça şiddetli geçer. Bu durum kadının hem iş hem de sosyal hayatını da etkiler. Sancılı adetin altında bir başka hastalığın sebebi yatabilir. Bu durumun teşhis edilebilmesi ve ağrılı adetin ortadan kaldırılması için mutlaka doktora başvurulması gerekilir.

Adet sancısı neden olur?

Adet sancıları, kadının adet döneminde yaşanan rahim kasılmalarından kaynaklanır. Rahimde salgılanan ve prostaglandinler olarak adlandırılan kimyasallar kasılmarın daha da şiddetli bir hal almasına neden olabilir. Prostaglandinlerin yüksek seviyede olmasına bağlı olarak şiddetli kasılmaların yanında kusma, bulantı ve halsizlik belirtileri de baş gösterir. Ancak adet dönemlerinde yaşanan bu sancıların değerlendirilebilmesi için doktor muayenesi şarttır. Bunun dışında adet döneminde yaşanan hafif sancılar, normal adet sancıları olarak kabul edilir.



Adet sancısına ne iyi gelir?

Adet sancılarının giderilebilmesi için ilk önce hangi tip adet sancısının olduğunun saptanması gerekir. Bu saptama da ancak uzman bir doktor tarafından tespit edilir. Adet sancılarının giderilmesi için doktorlar çoğu zaman anti inflamatuar ilaçlarını kadınlara önermektedirler. Ancak bu ilaçların yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Astım, karaciğer, mide ve böbrek sorunları olan hastaların bu ilacı kullanması sakıncalı olabilir. Ağrı kesicilerin yeterli olmadığı durumlarda endometrium tabakasının incelmesi ve ağrının da azalması için doğum kontrol hapları önerilebilir.



Adet sancılarına iyi gelen 7 öneri

1) Sigaradan kesinlikle uzak durulmalıdır. Alkol ve kafeinli içeceklerin tüketimi de normal seviyede olmalıdır.

1) Adet sancılanmasının yaşandığı durumlarda karın alt bölgesine sıcak havlu veya sıcak su torbası koyularak rahatlama sağlanabilir. Bunun dışında ılık bir banyo da ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

1) İnsan vücudu genel sağlığını dışarıdan alınan besinlerle karşılamaktadır. Bu nedenle bazı vitaminlerin vücuda alınması şarttır. E vitamini, magnezyum, Omega 3 yağ asitleri içeren besinlerin tüketimi vücut direncinin artmasını sağlayacaktır. Artan vücut direnci adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur.

1) Adet dönemlerinde yapılacak olan fiziksel egzersizler de adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken aşırı efor sarf ettirecek egzersizler yerine hafif tempolu yürüyüşlerin yapılması daha sağlıklıdır. Bu yürüyüşlerin yapılması kadına hem fiziksel hem de psikolojik olarak ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacaktır.

1) Alt karın bölgesine yapılacak hafif masaj da kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur.

1) Stres insanın sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkiye sahiptir. Stresin kontrol altında tutulması bireylerin genel sağlığı açısında çok önemlidir. Özellikle adet dönemlerinde kadının yaşayacağı stres, ağrılarının da artmasına yol açabilir. Bu yüzden adet dönemindeki kadının stresten uzak kalması gerekir.

1) Adet dönemlerinde asitli içecekler yerine vücudu rahatlatan bitki çaylarının tüketilmesi önerilir. Ada çayı, yeşil çay ve melisa çayları kadını hem fiziksel hem de ruhsal açıdan rahatlamasına yardımcı olacaktır.



Kaynak: http://letspepapp.com/adet-sancisina-neler-iyi-gelir



