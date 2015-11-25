Anne Sütü Nasıl Isıtılır?

Anne sütü bebeklerin sağlıklı gelişim sürecindeki dünyadaki en besleyici üründür. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk 6 ay boyunca bebeğin ihtiyacı olan tüm besin değerlerinin karşılanması sağlayan anne sütü, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Anne sütünün içeriğinde olan antikor, protein, vitamin ve birçok besin maddesi süt üretim faaliyetleri kapsamında tazelikle bebeğe ulaşabilmektedir. Ancak bazı anneler bu dönemlerde fazla süt üretiminden ya da emzirme güçlüğü şikayeti ile bebeklerinin sağlıklı gelişim sürecinde bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ancak anne sütünün kalitesini koruma altına alarak, bebeğin sağlık gelişim sürecinde alternatif çözüm yollarına başvurabilir. Sütün sayısızca mucizevi etkisi, yalnızca içerdiği besin değerlerini barındırması ile sağlanmaktadır. Bu nedenle emzirme sorunu yaşayan anneler için özel olarak üretilen göğüs pompaları ile sütü sağarak bebeğine verebilir. Fakat bahsedildiği üzere anne sütünün kalitesinden ödün vermemesi gerekir. Sütün doğru bir şekilde muhafaza edilmesi ve yeterli ısıda bebeğe verilmesi ile anne sütünün etkisi devamlılığını koruyacaktır. Bu nedenle anne sütünün fazla olduğu durumlarda ya da emzirme güçlüğü yaşayan annelerin bebekleri için anne sütünün nasıl saklanması gerektiği ve nasıl ısıtılması gerektiği konusunda bilinçlenmesi gerekir.

Anne sütü sıcağa karşı oldukça duyarlı bileşenlerden oluşur. Bu nedenle sütün besin değerlerini kaybetmeden doğru bir şekilde ısıtılması gerekir. Uzmanlar özellikle yüksek ısıya maruz bırakılmaması ve direkt ateşe temas etmeden düşük ısıda kademeli olarak ısıtılması gerektiğini vurgulamaktadır.



Anne sütü nasıl saklanır?

Anne sütü doğru bir şekilde saklandığından ve ısıtıldığında besin değerlerini koruyarak, bebeğin sağlıklı gelişimde etkin rol oynamaya devam edecektir. Sütün saklanması için bebek biberonlarından ya da özel süt saklama materyallerinden yararlanabilirsiniz. Fakat süt saklama kaplarına mutlaka sütün saklandığı günü ve saatleri not etmeyi unutmayın. Bu davranış sütün besin değerlerinin geçerli olduğu sürenin saptanması için oldukça önemli bir ayırıcıdır. Uzmanların anne sütünün nasıl muhafaza edilmesi ve nasıl ısıtılması gerektiği konusundaki düşünceleri aşağıdaki gibi olmaktadır:



Anne sütü oda sıcaklığında:

• Anne sütü 27 derece oda sıcaklığında yaklaşık 4 saate kadar korunabilir.

• 9 derece oda sıcaklığında en fazla 8 saate kadar korunabilir.



Anne sütü buzdolabında:

• 4 derecede en fazla 24 saate kadar korunabilir.



Anne sütü derin dondurucuda:

• Buzdolabının buzluk kısmında kapısına en uzak mesafede 1 aya kadar, derin dondurucularda ise yaklaşık 3 aya kadar özelliğini koruyarak, saklanabilir.



Dondurulmuş anne sütü nasıl ısıtılır?

Derin dondurucular -19 derece ısıda, sütün içeriğindeki lipaz enzimlerini koruyabilmektedir. Ancak lipaz enzimlerinin dondurulup, çözüldükten sonra sabunsu bir tat söz konusu olabilmektedir. Bu tat bebekler için zararlı bir etkiye sahip değildir. Ancak tadından dolayı içmek istemeyebilirler. Bu nedenle hızlı bir şekilde soğutularak saklanması ve kesinlikle çözmek için kaynatılmaması gerekir. Sütün kaynatılması ile lipaz enzimleri etkisini kaybederek, deaktif hale geçerler. Soğutulmuş sütün üzerinde oluşan kremsi yağ tabakası ısıtılma işleminde sonra çalkalayarak giderilebilir. Dondurucuda saklanan anne sütünün ısıtılması için öncelikle buzdolabına alarak, çözülmesi bekleyin. Daha sonra içi sıcak su dolu olan bir kaba yerleştirin. Bu süre zarfında sütün sıcaklığını kontrol etmeyi unutmayın. Sütün içilecek sıcaklığa ulaştıktan sonra bebeğinize verebilirsiniz. Dondurulmuş anne sütü çözüldükten sonra en fazla 24 saat içerisinden tüketilmesi gerekir. Bu sürede buzdolabında saklanabilir. Ancak anne sütünün besleyici özelliğinin kaybetmemesi için annelerin saklama sürelerine çok dikkat etmesi gerekir. Yani buzdolabında ya da oda sıcaklığında tüketim tarihini aşmış sütlerin tüketilmemesine özen göstermeniz gerekir. Ancak saklama süresini aşmamış farklı zamanlarda sağılan anne sütünün, dondurulmadan önce birleştirerek saklayabilirsiniz. Anne sütünün değerlerini korumak ve israfından kaçınmak için 5-10 cl’lik miktarlarda dondurabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu kadarını çözerek, bebeğinizin sağlıklı gelişimini destekleyebilirsiniz.



Anne sütü nasıl ısıtılır?

Anne sütünün saklama kabında veya biberon ile buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ancak direkt olarak sıcağa ve ateşe maruz bırakılmadan ısıtılması gerekir. Anne sütünün ısıtılması için en uygun yöntem, sütün bulunduğu kabı sıcak su dolu olan bir kabın içerisine yerleştirerek, yeterli olan sıcaklığa erişmesinin sağlanmasıdır. Kesinlikle direkt ateş üzerinde ısıtılmaması gerekir. Bunun dışında mikrodalga gibi sütün anti-infektif özelliğini etkileyen ısıtma yöntemlerinde uzak durun.



Kaynak: http://www.superanne.org/anne-sutu-nasil-isitilir



