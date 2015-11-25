Tüp Bebek Tedavisi Kaç Gün Sürer?

Tüp bebek tedavi süresi uygulanan yönteme göre farklılık göstermektedir. Uzun protokol ( IVF ) ve kısa protokol tedavisi uygulanır. Tüp bebek tedavi süresinden önce başvuran çiftlerin sorunlarına yönelik yapılan araştırmalar doğrultusunda uygun tedavi şekli belirlenmektedir.



Uzun protokol tedavisi kaç gün sürmektedir?

Uzun protokol yaklaşık olarak 45 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Bu tedavi süresinin ilk 30 günü gebelik için uygun şartların hazırlanması adına hastanın evde uygulaması gereken ilaç tedavisini içermektedir. Bu sürenin ardından adet dönemi ile birlikte yumurtalıkların belli bir olgunluğa erişebilmesi için hormon iğneleri ile uyarılır. Yumurtaların olgunlaşması için yapılan bu işlemler yaklaşık 10 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Bu süre içerisinde yumurtaların toplanması ve laboratuvar ortamında sperm ile bir araya getirilerek döllenmesi ve son aşama olarak oluşan embriyonun anne adayının rahmine transfer edilmesi ile tedavi süresi tamamlanmaktadır. Transferden 12 gün sonra yapılan kan testi ile hamilelik tespit edilmektedir. Elde edilen gebelik, normal hamileliklerde olduğu gibi herhangi bir müdahalede bulunmadan doğal sürecinde devam etmektedir.



Kısa protokol tedavisi kaç gün sürmektedir?

Klasik tüp bebek tedavisinde olduğu gibi kısa protokolde ön hazırlık çalışmaları bulunmamaktadır. Bu tedavide yumurtalar uyarıldıktan sonra çatlatma gününe kadar beklenir ve daha sonraki aşamalar klasik tüp bebek tedavisinde olduğu gibi ilerlemektedir. Kısa protokol tedavisi yaklaşık olarak 18 gün içerisinde tamamlanır. Bknz: http://www.tupbebekailesi.com/tup-bebek-tedavisi-kac-gun-surer



Tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşı önemli mi?

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarı şansı anne adayının yaşına paralel olarak elde edilmektedir. İlerleyen yaş nedeni ile doğal süreç içerisinde azalan yumurta rezervleri, normal gebeliklerde olduğu gibi tüp bebek tedavi yöntemlerinde de etkin rol oynamaktadır. Özellikle 35 yaş ve üzeri kadınlar için tüp bebek tedavi başarı oranı düşmektedir. Bu nedenle kadınların ilerleyen yaş faktörünü göz önünde bulundurarak, vakit kaybetmeden tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması gerekir.



Tüp bebek tedavi yöntemlerine ne zaman başlanır?

Tüp bebek tedavi yöntemleri için en uygun zaman kadınların âdetinin 3. günüdür. İlk olarak ultrasonografi ile yumurtalık rezervleri incelenir. Daha sonra gebeliğe engel olan faktörlerin saptanabilmesi için bazı hormon testleri ve tetkikleri yapılır. Baba adayı da bu testlere tabi tutulurken, sperm analizi için örnek alınır. Yapılan incelemeler sonucunda çiftlerin aşılama tedavisi için uygunluğu saptanmış ise, rahim filmi ile tüplerin açıklık durumu incelenir. Elde edilen veriler doğrultusunda çiftlerin sorunlarına yönelik tedavi sürecine başlanır.



Tüp bebek tedavisi hakkında merak edilen sorular nelerdir?

1) Tüp bebek tedavisi kesin çözüm mü?

Tüp bebek tedavi yöntemleri gelişen teknolojik imkânlar sayesinde her geçen gün başarısını desteklemesine rağmen, tedaviye başvuran çiftler için %100’lük bir başarı garantisi vermemektedir. Ayrıca tüp bebek tedavi yönteminin başarısı birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterirken, kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinde ciddi bir problem olmadığı sürece belli bir başarı oranına sahiptir. Fakat doğru bilgi için çiftlerin uzman bir doktor tarafında muayene edilmesi gerekir.



2) Tüp bebek tedavi süresince hastanede yatılması gerekir mi?

Tüp bebek tedavi yöntemlerinde herhangi bir durum olmadığı sürece hastanede yatılmasını gerektiren uygulamalar değildir. Yalnızca uygulamaların yapılacağı günlerde çiftlerin hastanede bulunulması yeterli olmakladır. İşlemden sonra hastalar günlük hayatına rahatlıkla dönebilir.



3) Tüp bebek tedavi yöntemlerinde cinsiyet seçimi mümkün mü?

Tüp bebek tedavi yöntemlerinde elde edilen embriyo üzerinde yapılan hücre değerlendirilmesi sonucunda cinsiyet tayini yapılabilmektedir. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de etik açıdan kabul edilmediği için yasal değildir.



4) Tüp bebek tedavisinde sigaranın etkisi var mı?

Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle üreme sistemindeki etkisi nedeni ile hamilelik tedavisinde ve sonrasında kesinlikle uzak durulması gerektiği vurgulanmaktadır. Tedavinin başarı şansını etkilerken, gebeliğin oluşması halinde komplikasyon riskini arttırmaktadır.



Kaynak: http://www.tupbebekailesi.com



