Tüp bebek nedir?

Tüp bebek tedavi yöntemleri kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı ortamda bir araya getirilerek döllenmeye maruz bırakılan ve oluşan embriyonun anne adayının rahmine transfer edilmesi ile gebelik sürecini başlatan tıbbi bir uygulamalardır. Normal bir hamilelik için kadına ait yumurta rezervlerinin belirli bir kalitede olması ve bu yumurtayı dölleyebilecek kabiliyete sahip erkek sperm hücresine ihtiyaç vardır. Bu iki arananın olmadığı durumlarda normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin sorunlarına yönelik yapılan incelemeler sonucunda uygun tüp bebek tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Kısacası normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurusu üzerine, nedene yönelik tedavi adımları belirlenirken büyük oranda başarı sağlanmaktadır.



Çiftlerin başarısızlığına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Ancak genel olarak üreme sisteminde meydana gelen aksaklıklar sonucunda çocuk sahibi olamama durumu kısırlık çatısı altında incelenmektedir. Bu nedenle çiftlerin en az bir yıl boyunca korunmasız cinsel ilişkide bulunmasına rağmen normal yollardan çocuk sahibi olamama durumunda, yardımcı üreme yöntemlerine başvurulması gerekir. Genel olarak kısırlık tanımı için kullanılan bu olguda birçok komplike olaylar yer almaktadır.



Tüp bebek tedavisinin gerekli olduğu durumlar nelerdir?

Normal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin en az bir yıl boyunca cinsel ilişkide bulunmasına rağmen çocuk sahibi olama durumu, kısırlık olarak adlandırılır. Kısırlığa neden olan bir faktör bulunurken, çiftlerin çocuk sahibi olmama durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi için bu süre zarfında tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması gerekir. Tüp bebek tedavisinin gerekli olduğu durumlar ise;



1) Kadınlar için gerekli durumlar

• Kadınların 35 yaş ve üzerinde olması halinde tüp bebek tedavilerine başvurmak için 1 yıl beklenmesine gerek yoktur. 6 aylık bir süre sonunda gebelik elde edilmemiş ise, tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Aynı şekilde yumurta rezervlerinin azalması nedeni ile 40 yaşından sonraki kadınlarında 3 ay içerisinde tedaviye başvurması gerekir.

• Jinekolojik muayene sonucunda yumurta rezervlerinin azaldığı saptanmış,

• Adet düzensizliği olan hastaların,

• Daha önceden geçirilmiş pelvik enfeksiyon hikayesi

• Dış gebelik

• Kadının fallop tüplerinin tıkalı olması

• Tüplerin hasar görmüş ya da alınmış olması

• Karın bölgesine yapılan cerrahi bir müdahalenin olması halinde ortaya çıkan yapışıklıklar tüplerin tıkanmasına neden olabilmektedir.

• Cinsel yolla bulaşan hastalık hikâyesi,

• Çikolata kisti, miyom ve polip gibi sorunların saptanması halinde,

• Birinci dereceden yakın aile bireylerinde kısırlık problemi,

• Genetik bir hastalığın olması,

• İlerleyen yaş ile birlikte yumurta rezervleri azalmaktadır. Bu nedenle kadınların 35 yaşından önce tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması başarı şansı açısından büyük önem kazanmaktadır.



2) Erkekler için gerekli olan durumlar

• İleri yaşta kabakulak hikayesi ( testisleri etkileyebilmektedir )

• Cinsel yolla bulaşan bir hastalık hikayesi

• Erken boşalma ya da ereksiyon sorunu

• Kimyasala ve radyasyona maruz kalma

• Testis travması ya da inmemiş testis ameliyatı geçirmiş

• Birinci derece aile yakınlarında kısırlık sorunu

• Sperm sayısı, şekli, hareketliliği ve kalitesi yetersiz olan ve menide hiç sperm bulunamayan erkeklerin tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması gerekir.



3) Gerekli olan diğer durumlar

• Çiftlerin herhangi birinde kalıtımsal bir hastalığın olması halinde direkt tüp bebek tedavisine geçilebilir ( kistik fibrozis, talassemi ve hemofili gibi ).

• Hepatit ve HIV ( AİDS ) gibi bulaşıcı hastalıkların bulaşma ihtimaline karşı tüp bebek tedavi yöntemleri uygulanabilir.

• Radyoterapi ve kemoterapi gibi kanser tedavisi gören hastaların, tüp bebek tedavi yöntemlerine başvurması önerilir. Ancak kanser tedavileri üreme hücreleri ciddi oranda etkilediği için tüp bebek tedavileri başarı sağlayamayabilir.



Tüp bebek tedavi yöntemlerine ne zaman başvurulması gerekir?

Çiftlerin en az bir yıl boyunca düzenli olarak cinsel ilişkide bulunmasına rağmen gebelik elde edilemiyorsa, ilk olarak infertilite ( kısırlık ) alanında uzman bir doktora başvurulması gerekir. Yapılan incelemelerde erkeğe ait sperm sayısı, kalitesi ve genel morfolojisi hakkında bilgi edinilir. Kadına ait yapılan kontrollerde adet düzeni, yumurta rezervleri ve rahim fonksiyonelliği değerlendirilir. Gerekli durumlarda daha detaylı bilgi edinebilmek için hormon testleri ya da rahim filmi çekilebilmektedir. Yapılan bu tetkikler sayesinde çiftlerin sorunları belirlenerek, uygun tüp bebek yöntemi ile tedavi süreci başlatılır.



Kaynak: http://www.centrumtupbebek.com/tup-bebek-tedavisinin-gerekli-oldugu-durumlar-nelerdir.html



